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Кремень: 25 украинских чиновников не используют государственный язык в соцсетях

Кремень: 25 украинских чиновников не используют государственный язык в соцсетях

Киев • УНН

 • 154666 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Двадцать пять украинских чиновников не используют государственный язык, когда информируют общество в социальных сетях и через телевидение. Об этом во время брифинга сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.

Цитата

“Мы определили, что 25 должностных лиц нарушают языковой закон, когда сообщают об информации в условиях военного положения через телевидение, социальные сети, телеграм-каналы и т.д. Но вместе с тем, есть такие признаки нарушения применения негосударственного языка на общественно-важные темы”, – сообщил Кремень.

Детали

Омбудсмен подчеркнул, что согласно закону Украины, медийные лица должны информировать общество через официальные средства телекоммуникации на государственном языке.

“Хочу подчеркнуть, что не запрещено использовать во время встреч, общения с иностранными гостями негосударственный язык. Но если они ретранслируются через официальные средства телекоммуникации, они должны быть на украинском языке”, – добавил Кремень.

Дополнение

16 января 2022 года вступила в силу статья 25 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующего использование государственного языка в сфере печатных средств массовой информации.

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