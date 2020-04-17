С завтрашнего дня вступает в силу закон о предотвращении распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Законопроект о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса в Украине опубликован в официальной газете ВРУ "Голос Украины". Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, передает УНН.
Законопроектом предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19).
Также предлагается предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи такие категории, как научно-педагогические работники высших учебных заведений (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача специалиста и соответствующую врачебную категорию.
Кроме того, временно внедряется норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.
Добавим, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось в УНН ранее, Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона №3320, который был принят на внеочередном заседании ВР, по предотвращению распространения COVID-19.