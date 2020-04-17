С завтрашнего дня вступает в силу закон о предотвращении распространения COVID-19

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Законопроект о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса в Украине опубликован в официальной газете ВРУ "Голос Украины". Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, передает УНН.