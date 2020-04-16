Зеленський підписав закон щодо запобігання поширенню COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону №3320, який був ухвалений на позачерговому засіданні ВР, щодо запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.
“16 квітня повернуто з підписом від Президента”, - йдеться у повідомленні на сайті.
Законопроектом передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).
Також пропонується надати можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.
Окрім того, тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.
Додамо, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, парламентарі на позачерговому засіданні ухвалили в цілому проект закону №3320 про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусу.