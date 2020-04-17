Відзавтра набирає чинності закон щодо запобігання поширенню COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Законопроект про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні опубліковано в офіційній газеті ВРУ "Голос України". Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, передає УНН.
Законопроектом передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).
Також пропонується надати можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.
Окрім того, тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.
Додамо, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомлялося в УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону №3320, який був ухвалений на позачерговому засіданні ВР, щодо запобігання поширенню COVID-19.