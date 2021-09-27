С завтрашнего дня на дорогах Украины заработает еще 20 приборов автофиксации нарушений ПДД: расположение камер

Цитата
“С завтрашнего дня количество камер автофиксации на трассах и в населенных увеличится до цифры 158! И новая волна уже готовится к запуску”, — написал Билошицкий.
Расположение приборов:
Львовская область (13 приборов контроля)
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- на 10 км + 100 автодороги М-010 направление направления прибора м. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 447 км + 803 автодороги М-06 направление направления прибора м. Броды (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 137 км + 971 автодороги М-09 направление направления прибора м. Львов (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 4 км + 898 автодороги Н-17 направление направления прибора м. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 12 км + 514 автодороги М-10-01 направление направления прибора м. Скнилов (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 552 км + 486 автодороги М-06 направление направления прибора м. Зубра (ограничение скорости 90 км / ч)
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- на 528 км + 459 автодороги М-06 направление направления прибора м. Львов (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 523 км + 260 автодороги М-06 направление направления прибора м. Чоп (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 439 км + 352 автодороги М-06 направление направления прибора ул. Победы, м. Львов (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 541км + 451 автодороги М-06 направление направления прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 541 км + 296 автодороги М-06 направление направления прибора м. Каменнополь (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 510 км + 120 автодороги М-06 направление направления прибора м. Запросов (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 3 км + 064 автодороги Н-17 направление направления прибора м. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч)
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Запорожская область (4 приборы контроля)
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- на 2 км + 090 автодороги Н-15 направление направления прибора м. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 526 км + 590 автодороги Н-08 направление направления прибора м. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 310 км + 530 автодороги М-18 направление направления прибора м. Запорожье (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 310 км + 722 автодороги М-18 направление направления прибора м. Мелитополь (ограничение скорости 90 км / ч)
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Закарпатская область (2 прибора контроля)
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- на 772 км + 750 автодороги М-06 направление направления прибора м. Ужгород (ограничение скорости 50 км / ч)
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- на 780 км + 785 автодороги М-06 направление направления прибора м. Мукачево (ограничение скорости 50 км / ч)
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Одесская область (1 прибор контроля)
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- на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 направление направления прибора м. Киев (ограничение скорости 90 км / ч)
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Дополнение
В Украине 1 июня 2020 официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы автоматической фотовидеофиксации количество правонарушений на дорогах уменьшилась в 8 раз.
Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД была введена в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.
В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому водители самостоятельно смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения в приложении “Дія”, которые будут допущены другими водителями.
В июле группа народных депутатов, в том числе и из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, который дает право “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.