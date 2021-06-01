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The Guardian

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Водії зможуть фіксувати порушення ПДР інших водіїв у додатку "Дія" - Геращенко

Київ • УНН

 • 52283 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ розробляють законопроєкт, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення Правил дорожнього руху у додатку “Дія”, які будуть допущені іншими водіями. Про це під час прес-конференції заявив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

Водії зможуть фіксувати порушення ПДР інших водіїв у додатку "Дія" - Геращенко

Деталі

Геращенко наголосив, що для покращення обміну даними між поліцією та громадськістю, ведуться перемовини з головою Міністерства цифрової трансформації Михайлом Федоровим для використовування додатку “Дія”, де водії, які бажають допомогти поліції в усуненні правопорушень, зможуть реєструватися.

За словами Геращенка, водії за допомогою своїх смартфонів та відеореєстраторів матимуть змогу фіксувати порушення ПДР, вчинені іншими учасниками дорожнього руху, та направляти їх до патрульної поліції для складання протоколів.

Зазначається, що відправлені фіксації порушень ПДР будуть використовуватися у судах, як доказ правопорушення.

В той же час, ініціатори законопроєкту пропонують встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували правопорушення іншого водія на дорозі.

Нагадаємо

Антон Геращенко на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни” заявив про розробку законопроєкту, згідно з яким, кожний водій в Україні матиме можливість використання кожного мобільного телефону в якості фактору фіксації правопорушення на дорозі.

Тоді він зазначив, що МВС планує реалізувати чотири підходи для зменшення смертності на автошляхах: встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики з ДТП.

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час прес-конференції, 1 червня заявив, що за час роботи системи автоматичної фото та відеофіксації ПДР, кількість правопорушень зменшилася у 8 разів.

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