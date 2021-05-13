Кожен буде спостерігати за кожним: МВС хоче фіксувати порушення ПДР смартфонами

Так, зі слів Геращенка, МВС планує реалізувати чотири підходи для зменшення смертності на автошляхах: встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики з ДТП.

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"Зараз розробляється народними депутатами, з якими ми співпрацюємо, зі фракції "Слуга народу", це четвертий пункт - використання кожного мобільного телефону в якості фактору фіксації правопорушення на дорозі. Ми вивчили світовий досвід, і зараз у світі використовується ситуація, при якій кожен телефон у машині, встановлений під лобовим склом, може зафіксувати правопорушення, таке як проїзд на червоне світло, порушення правил дорожної розмітки тощо. Водію достатньо клікнути по екрану телефону, і 30-секундний запис з порушенням іншого водія, з його номерами, піде до поліції", - пояснив заступник міністра.

Деталі

Геращенко додав, що поліція таким чином зможе створити протокол і притягнути до відповідальності порушника.

Він зазначив, що в такому разі "на дорогах України будуть мільйони камер, і кожен буде спостерігати за кожним" для недопущення аварій.

Якщо це вдасться, то водії, які повідомлятимуть про порушення інших, отримуватимуть 10% з розміру штрафу на свою картку, додав заступник міністра.

Окремо він повідомив,що до 2024 року МВС планує встановити 1500 стаціонарних камер фотовідеофіксації порушень ПДР. На сьогодні встановлено 92 такі камери, а до 1 червня буде 130. До кінця 2021 року планується встановлення близько 400 камер.

Також з його слів, по Україні працюватимуть камери – "фантоми" на поліцейських машинах, які вимірюватимуть швидкість автівок у потоці.

Довідково

Проект фотовідеофіксації порушень ПДР вже було запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-березні в Україні сталося 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).



За даними МВС, станом на 11 травня поточного року, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.



