Кожен буде спостерігати за кожним: МВС хоче фіксувати порушення ПДР смартфонами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні опрацьовують можливість використання кожного мобільного телефону в якості фактору фіксації правопорушення на дорозі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", передає кореспондент УНН.
Так, зі слів Геращенка, МВС планує реалізувати чотири підходи для зменшення смертності на автошляхах: встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики з ДТП.
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"Зараз розробляється народними депутатами, з якими ми співпрацюємо, зі фракції "Слуга народу", це четвертий пункт - використання кожного мобільного телефону в якості фактору фіксації правопорушення на дорозі. Ми вивчили світовий досвід, і зараз у світі використовується ситуація, при якій кожен телефон у машині, встановлений під лобовим склом, може зафіксувати правопорушення, таке як проїзд на червоне світло, порушення правил дорожної розмітки тощо. Водію достатньо клікнути по екрану телефону, і 30-секундний запис з порушенням іншого водія, з його номерами, піде до поліції", - пояснив заступник міністра.
Деталі
Геращенко додав, що поліція таким чином зможе створити протокол і притягнути до відповідальності порушника.
Він зазначив, що в такому разі "на дорогах України будуть мільйони камер, і кожен буде спостерігати за кожним" для недопущення аварій.
Якщо це вдасться, то водії, які повідомлятимуть про порушення інших, отримуватимуть 10% з розміру штрафу на свою картку, додав заступник міністра.
Окремо він повідомив,що до 2024 року МВС планує встановити 1500 стаціонарних камер фотовідеофіксації порушень ПДР. На сьогодні встановлено 92 такі камери, а до 1 червня буде 130. До кінця 2021 року планується встановлення близько 400 камер.
Також з його слів, по Україні працюватимуть камери – "фантоми" на поліцейських машинах, які вимірюватимуть швидкість автівок у потоці.
Довідково
Проект фотовідеофіксації порушень ПДР вже було запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-березні в Україні сталося 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).
За даними МВС, станом на 11 травня поточного року, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.