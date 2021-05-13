Каждый будет наблюдать за каждым: МВД хочет фиксировать нарушения ПДД смартфонами

Так, по словам Геращенко, МВД планирует реализовать четыре подхода для уменьшения смертности на дорогах: установление камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП.

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"Сейчас разрабатывается народными депутатами, с которыми мы сотрудничаем, из фракции "Слуга народа", это четвертый пункт - использование каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге. Мы изучили мировой опыт, и сейчас в мире используется ситуация, при которой каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и тому подобное. Водителю достаточно кликнуть по экрану телефона, и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами, пойдет в полицию" , - пояснил замминистра.

Детали

Геращенко добавил, что полиция таким образом сможет создать протокол и привлечь к ответственности нарушителя.

Он отметил, что в таком случае "на дорогах Украины будут миллионы камер, и каждый будет наблюдать за каждым" для недопущения аварий.

Если это удастся, то водители, которые будут сообщать о нарушениях других, будут получать 10% с размера штрафа на свою карточку, добавил замминистра.

Отдельно он сообщил, что до 2024 года МВД планирует установить 1500 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. На сегодня установлено 92 такие камеры, а до 1 июня будет 130. К концу 2021 года планируется установка около 400 камер.

Также по его словам, по Украине будут работать камеры - "фантомы" на полицейских машинах, которые будут измерять скорость автомобилей в потоке.

Справка

Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД уже был введен в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-марте в Украине произошло 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).



По данным МВД, по состоянию на 11 мая текущего года, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилось на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.



