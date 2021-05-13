Каждый будет наблюдать за каждым: МВД хочет фиксировать нарушения ПДД смартфонами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине прорабатывают возможность использования каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", передает корреспондент УНН.
Так, по словам Геращенко, МВД планирует реализовать четыре подхода для уменьшения смертности на дорогах: установление камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП.
Цитата:
"Сейчас разрабатывается народными депутатами, с которыми мы сотрудничаем, из фракции "Слуга народа", это четвертый пункт - использование каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге. Мы изучили мировой опыт, и сейчас в мире используется ситуация, при которой каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и тому подобное. Водителю достаточно кликнуть по экрану телефона, и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами, пойдет в полицию" , - пояснил замминистра.
Детали
Геращенко добавил, что полиция таким образом сможет создать протокол и привлечь к ответственности нарушителя.
Он отметил, что в таком случае "на дорогах Украины будут миллионы камер, и каждый будет наблюдать за каждым" для недопущения аварий.
Если это удастся, то водители, которые будут сообщать о нарушениях других, будут получать 10% с размера штрафа на свою карточку, добавил замминистра.
Отдельно он сообщил, что до 2024 года МВД планирует установить 1500 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. На сегодня установлено 92 такие камеры, а до 1 июня будет 130. К концу 2021 года планируется установка около 400 камер.
Также по его словам, по Украине будут работать камеры - "фантомы" на полицейских машинах, которые будут измерять скорость автомобилей в потоке.
Справка
Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД уже был введен в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-марте в Украине произошло 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).
По данным МВД, по состоянию на 11 мая текущего года, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилось на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.