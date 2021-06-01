За час роботи автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася у 8 разів - поліція

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За наданою інформацією, у порівнянні з минулим роком, кількість ДТП із загиблими зменшилася на 17%. Також, на 14% зменшилася кількість ДТП із травмованими. За 4 місяці 2021 року загинуло на 133 особи менше, ніж в період 2020 року. Травмувалося на 1010 осіб менше.

Крім цього, за рік було складено 1 738 119 постанов. З них — 1 479 726 постанов було виконано на загальну суму майже 260 млн, що означає 85% сплачених штрафів.

“Можна говорити про те, що система автоматичної фіксації працює не лише щодо притягнення до відповідальності порушників, але й забезпечується, безпосередньо, весь процес відслідковування штрафу аж до самого виконання. І система працює на дуже високому рівні. Якщо порівняти з досвідом іноземних країн, де система автоматичної фіксації запущена досить давно — 85% виконує не кожна країна”, — зазначив Білошицький.

За його словами, майже 90% штрафів сплачується протягом перших десяти днів. Частково, це є заслугою пільгового періоду, коли протягом цього часу можна сплатити 50% штрафу.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, наразі в Україні встановлено 130 камер відеоспостереження. Всього закуплено на цей рік — 220 камер.

До кінця року МВС планує встановити біля 400 камер. Загальний план для України протягом 2022-2023 року — встановити 1500 камер відеоспостереження у місцях, де є серйозна аварійна ситуація.

Нагадаємо

Проект фотовідеофіксації порушень ПДР запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за півроку роботи системи фотовідеофіксації порушень ПДР на 48 ділянках автодоріг Києва, Київської та Львівської областей, де встановлені камери, кількість ДТП із постраждалими знизилася втричі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни” повідомив, що в Україні опрацьовують можливість використання кожного мобільного телефону в якості фактору фіксації правопорушення на дорозі.