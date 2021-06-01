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За время работы автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в 8 раз - полиция

Киев • УНН

 • 15278 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. За время работы системы автоматической фото и видеофиксации ПДД, количество правонарушений уменьшилось в 8 раз. За первые сутки запуска системы было зафиксировано 57 тысяч правонарушений. По состоянию на 30 мая 2021 года, количество нарушений составляет 7 тысяч. Об этом во время пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

За время работы автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в 8 раз - полиция

Детали

По имеющейся информации, по сравнению с прошлым годом, количество ДТП с погибшими уменьшилась на 17%. Также, на 14% уменьшилось количество ДТП с травмированными. За 4 месяца 2021 года погибло на 133 человека меньше, чем в период 2020 года. Травмировались на 1010 человек меньше.

Кроме этого, за год было составлено 1 738 119 постановлений. Из них — 1 479 726 постановлений было выполнено на общую сумму почти 260 млн, что означает 85% уплаченных штрафов.

“Можно говорить о том, что система автоматической фиксации работает не только по привлечению к ответственности нарушителей, но и обеспечивается, непосредственно, весь процесс отслеживания штрафа до самого исполнения. И система работает на очень высоком уровне. Если сравнить с опытом зарубежных стран, где система автоматической фиксации запущена довольно давно — 85% выполняет не каждая страна”, — отметил Билошицкий.

По его словам, почти 90% штрафов уплачивается в течение первых десяти дней. Частично, это заслуга льготного периода, когда в течение этого времени можно оплатить 50% штрафа.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сейчас в Украине установлено 130 камер видеонаблюдения. Всего закуплено на этот год — 220 камер.

До конца года МВД планирует установить около 400 камер. Общий план для Украины в течение 2022-2023 года — установить 1500 камер видеонаблюдения в местах, где есть серьезная аварийная ситуация.

Напомним

Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД введены в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за полгода работы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на Всеукраинском форуме “Украина 30. Безопасность страны” сообщил, что в Украине прорабатывают возможность использования каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге.

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