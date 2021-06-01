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Водители смогут фиксировать нарушения ПДД других водителей в приложении "Дия" - Геращенко

Киев • УНН

 • 52283 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект, согласно которому водители самостоятельно смогут фиксировать нарушения Правил дорожного движения в приложении “Дия”, которые будут допущены другими водителями. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

Водители смогут фиксировать нарушения ПДД других водителей в приложении "Дия" - Геращенко

Детали

Геращенко отметил, что для улучшения обмена данными между полицией и обществом, ведутся переговоры с главой Министерства цифровой трансформации Михаилом Федоровым для использования приложения “Дия”, где водители, готовые помочь полиции в устранении правонарушений, смогут регистрироваться.

По словам Геращенко, водители с помощью своих смартфонов и видеорегистраторов смогут фиксировать нарушения ПДД, совершенные другими участниками дорожного движения, и направлять их патрульной полиции для составления протоколов.

Отмечается, что отправленные фиксации нарушений ПДД будут использоваться в судах, как доказательство правонарушения.

В то же время, инициаторы законопроекта предлагают установить вознаграждение в размере 10% от суммы штрафа для водителей, зафиксировавших правонарушение другого водителя на дороге.

Напомним

Антон Геращенко на Всеукраинском форуме “Украина 30. Безопасность страны” заявил о разработке законопроекта, согласно которому каждый водитель в Украине будет иметь возможность использования каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге.

Тогда он отметил, что МВД планирует реализовать четыре подхода для уменьшения смертности на дорогах: установление камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики с ДТП.

Также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время пресс-конференции 1 июня заявил, что за время работы системы автоматической фото и видеофиксации ПДД, количество правонарушений уменьшилось в 8 раз.

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