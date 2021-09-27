Відзавтра на дорогах України запрацює ще 20 приладів автофіксації порушень ПДР: розташування камер

Цитата

“Відзавтра кількість камер автофіксації на трасах та у населених збільшиться до цифри 158! І нова хвиля вже готується до запуску”, — написав Білошицький.

Розташування приладів:

Львівська область (13 приладів контролю)

Запорізька область (4 прилади контролю)

Закарпатська область (2 прилади контролю)

Одеська область (1 прилад контролю)

Доповнення

В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи автоматичної фотовідеофіксації кількість правопорушень на дорогах зменшилася у 8 разів.

Проект фотовідеофіксації порушень ПДР було запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

У червні тоді ще заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху у додатку “Дія”, які будуть допущені іншими водіями.

У липні група народних депутатів, зокрема, і з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає право “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.