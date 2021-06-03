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С завтрашнего дня действуют новые правила въезда украинцев в Турцию: в МИД дали разъяснения

Киев • УНН

 • 23858 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о нововведениях в отношении режима въезда иностранцев на территорию Турции, что начнут действовать 4 июня. Новые правила коснутся в том числе и украинцев, отмечает спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

С завтрашнего дня действуют новые правила въезда украинцев в Турцию: в МИД дали разъяснения

Цитата:

"4 июня вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Турцию. Нововведения имеют целью противодействовать распространению COVID-19 извне на фоне постепенного ослабления ограничительных мер внутри страны. Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, включая Украину", - отметил представитель ведомства.

Детали

Так, при пересечении границы граждане Украины должны предъявить:

  • отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда; или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;
  • или документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;
  • или документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

"Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке. Транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств", - подчеркивает дипломат.

Кроме того, отмечается, что в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы - в электронном или бумажном виде.

В МИД напомнили также о необходимости иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.

Посольство и консульства Украины готовы оказывать максимальное содействие украинским гражданам, чтобы их пребывание в Турции было максимально комфортным и безопасным, подчеркивает представитель МИД.

Дополнение

Украина в 2020 году вошла в первую четверку стран по количеству туристов, посетивших Турцию, в общем - почти 1 миллион туристов.

По словам представителей туристической отрасли, открытие нынешнего туристического сезона в Турции отложили ввиду прекращения авиасообщения с Россией, что вызвало проблемы с открытием турецких отелей. Сначала запрет РФ должен был действовать до 1 июня, но его продлили.

Между тем Украина и Турция договорились увеличить количество регулярных и чартерных рейсов между двумя странами, способствуя увеличению взаимных туристических потоков.

Добавим, для путешествий граждан Украины на сегодня открыты 107 стран - в список недавно добавились Греция, Кипр, Сейшелы.

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