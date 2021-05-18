Греція, Кіпр, Сейшели: українським туристам розширили географію для поїздок

Цитата:

“Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в’їзд подорожуючим з України дозволило додатково 3 країни, це — Греція, Кіпр та Сейшельські острови”, — сказав Кулеба.

Деталі

Умови в’їзду до зазначених країн у той же час можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту та обов’язкового карантину, додав міністр.

Він також зазначив, що МЗС наразі активно працює над укладенням двосторонніх угод про визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

Доповнення

Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на шість позицій і посідає 35-е місце - власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 136 країн світу.