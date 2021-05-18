Греція, Кіпр, Сейшели: українським туристам розширили географію для поїздок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку додалися три нових. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в’їзд подорожуючим з України дозволило додатково 3 країни, це — Греція, Кіпр та Сейшельські острови”, — сказав Кулеба.
Деталі
Умови в’їзду до зазначених країн у той же час можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту та обов’язкового карантину, додав міністр.
Він також зазначив, що МЗС наразі активно працює над укладенням двосторонніх угод про визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.
Доповнення
Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на шість позицій і посідає 35-е місце - власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 136 країн світу.