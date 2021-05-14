Греция опубликовала решение об открытии границ для туристов: Украина таки есть в списке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Туристический сезон в Греции официально открывается после длительного локдауна почти на полгода. Правительство страны опубликовало решение о разрешении въезда путешественникам из третьих стран, и в перечне есть Украина, передает УНН.
Детали
Решением правительства предусматриваются исключения из запрета на въезд в Грецию граждан третьих стран.
"Запрет ... не распространяется на постоянных жителей таких стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Кувейт, Украина, Руанда, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, въезжающих в страну любым способом или любыми способами, при условии, что въезд в страну не ограничен отдельными положениями этого решения", - говорится в документе.
Также запрет не распространяется на граждан стран-членов ЕС и Шенгенского соглашения.
Для въезда в страну требуется, в частности: заполненная PLF-форма за день до вылета; справка о вакцинации; ПЦР-тест за 72 часа до вылета.
Посольство Украины в Греции также подтвердило эту информацию, отметив, что "греческим правительством опубликовано сегодня решение, согласно которому с 14 мая 2021 года гражданам Украины разрешен въезд в Грецию".
Что было ранее
Перед этим в посольстве Украины в Греции в Facebook заявили, что несмотря на то, что Греция с 14 мая открыла свои границы для туристов, которым нужно будет предоставить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для украинцев въезд в эту страны пока закрыт.
После оглашения решения об открытии страны для туристов цены на бронирование отелей резко выросли, поскольку в некоторых гостиницах почти не осталось свободных мест.
Дополнительно
По данным Всемирной туристической организации ООН, 2020 год стал худшим для мирового туризма. В Грецию поехали только 7,4 миллиона человек, что меньше, чем во время экономического кризиса, и значительно ниже, чем в 2019 году, когда насчитывалось 31,3 миллиона путешествий.