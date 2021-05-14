Греція опублікувала рішення про відкриття кордонів для туристів: Україна таки є у списку

Деталі

Рішенням уряду передбачаються винятки із заборони на в'їзд до Греції громадян третіх країн.

"Заборона... не поширюється на постійних мешканців таких країн: Австралія, Північна Македонія, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Ізраїль, Канада, Білорусь, Бахрейн, Нова Зеландія, Південна Корея, Катар, Кувейт, Україна, Руанда, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Таїланд, які в'їжджають в країну будь-яким способом або будь-якими способами, за умови, що в'їзд до країни не обмежений окремими положеннями цього рішення", - йдеться у документі.

Також заборона не поширюється на громадян країн-членів ЄС та Шенгенської угоди.

Для в'їзду в країну потрібно, зокрема: заповнена PLF-форма за день до вильоту; довідка про щеплення; ПЛР-тест за 72 години до вильоту.

Посольство України у Греції також підтвердило цю інформацію, зазначивши, що "грецьким урядом щойно опубліковано рішення, відповідно до якого з 14 травня 2021 року громадянам України дозволено в’їзд до Греції".

Що було раніше

Перед цим у посольстві України в Греції у Facebook заявили, що попри те, що Греція з 14 травня відкрила свої кордони для туристів, яким потрібно буде надати довідку про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест на COVID-19, для українців в'їзд до цієї країни поки закритий.

Після оголошення рішення про відкриття країни для туристів ціни на бронювання готелів різко зросли, оскільки у деяких готелях майже не лишилося вільних місць.

Додатково

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, 2020 рік став найгіршим для світового туризму. До Греції поїхало лише 7,4 мільйона людей, що менше, ніж під час економічної кризи, і значно нижче, ніж у 2019 році, коли налічувалося 31,3 мільйона подорожей.