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Українським туристам в'їзд до Греції поки закритий - посольство

Київ • УНН

 • 23725 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Попри те, що Греція з 14 травня відкрила свої кордони для туристів, яким потрібно буде надати довідку про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест на COVID-19, для українців в'їзд до цієї країни поки закритий. Про це попередили у посольстві України в Греції, передає УНН.

Українським туристам в'їзд до Греції поки закритий - посольство

Цитата:

"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято", - повідомили у посольстві.

Зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію пообіцяли невідкладно розмістити на сайті та сторінці посольства України в Греції у Facebook.

Що було раніше

З 14 травня Греція відкрила кордони для вакцинованих громадян країн, які не є членами ЄС. 

Після оголошення рішення ціни на бронювання готелів різко зросли, оскільки у деяких готелях майже не лишилося вільних місць.

Перед цим, після тривалого локдауну, з 8 травня в Греції запрацювали пляжі. Також Греція скасувала проходження обов’язкового карантину для відвідувачів з ЄС і низки країн.

Додатково

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, 2020 рік став найгіршим для світового туризму. До Греції поїхало лише 7,4 мільйона людей, що менше, ніж під час економічної кризи, і значно нижче, ніж у 2019 році, коли налічувалося 31,3 мільйона подорожей.

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