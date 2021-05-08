Послаблення карантину у Греції: сьогодні відновлюють роботу пляжі

Деталі

Згідно з заявою представників органів охорони здоров’я Греції, вже з 8 травня країна відкриє приватні пляжі. А з 14 травня свої двері для відвідувачів відкриють музеї. 21 травня дозволятиметься робота літніх кінотеатрів з обмеженою кількістю глядачів. З 28 травня запрацюють театри.

11-мільйонна країна повідомила про 358 116 випадків зараження коронавірусом та 10 910 смертей.

Нагадаємо

Греція скасовує проходження обов’язкового карантину для відвідувачів з ЄС і низки країн. Греція однією з перших країн візьме участь у випробуваннях “цифрових зелених сертифікатів”, які підтверджують, що мандрівники щеплені проти Covid-19.