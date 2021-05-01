Греція першою серед країн ЄС, випробує "паспорт вакцинації"

Деталі

Посадовець зазначив, що країни ЄС були розділені на три групи залежно від того, наскільки технічно вони готові видавати сертифікати, в той час як очікується, що випробування розпочнуться на другому тижні травня.

Окрім Греції, до першої групи належать Іспанія, Італія, Мальта, Болгарія, Естонія та Люксембург. Кіпр входить до другої групи і проводитиме випробування трохи пізніше.

Зелений цифровий сертифікат буде технічно готовий 1 червня, а повністю запрацює 30 червня, сказав чиновник.

Що було раніше

Європейська комісія пропонувала назвати ці документи "цифровим зеленим сертифікатом". У свою чергу Європарламент хоче перейменувати їх в "сертифікат ЄС про COVID-19", який можна отримати як в цифровому, так і в паперовому форматі. Він, як і пропонувала Єврокомісія, буде містити відразу три види сертифікатів: вакцинації, негативного тесту або підтвердження того, що людина перехворіла COVID-19 і видужала.

В Європарламенті підкреслили, що ковід-сертифікат не буде вважатися документом, необхідним для подорожей, і не стане умовою для вільного пересування в Євросоюзі. "У відношенні носіїв COVID-сертифіката не повинні застосовуватися додаткові обмеження на поїздки, такі як карантин, самоізоляція або тестування", - додали в пресслужбі Парламенту ЄС.

Сертифікати ЄС повинні видавати після щеплення будь-якої з вакцин, зареєстрованих на території Євросоюзу. В даний час це BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. При цьому, на думку депутатів, кожна держава ЄС буде сама вирішувати, чи визнавати сертифікат про щеплення іншою вакциною зі списку ВООЗ.

Проекти регламентів про цифрові зелені сертифікати Єврокомісія запропонувала в середині березня. Одночасно з законодавчим процесом в ЄС працюють над інформаційною системою для цифрових сертифікатів. 22 квітня держави Євросоюзу погодили її технічні умови.