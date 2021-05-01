Греция первой среди стран ЕС, испытает "паспорт вакцинации"

Детали

Чиновник отметил, что страны ЕС были разделены на три группы в зависимости от того, насколько технически они готовы выдавать сертификаты, в то время как ожидается, что испытания начнутся на второй неделе мая.

Кроме Греции, к первой группе относятся Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург. Кипр входит во вторую группу и будет проводить испытания чуть позже.

Зеленый цифровой сертификат будет технически готов 1 июня, а полностью заработает 30 июня, сказал чиновник.

Что было раньше

Европейская комиссия предлагала назвать эти документы "цифровым зеленым сертификатом". В свою очередь Европарламент хочет переименовать их в "сертификат ЕС о COVID-19", который можно получить в цифровом, так и в бумажном формате. Он, как и предлагала Еврокомиссия, будет содержать сразу три вида сертификатов: вакцинации, негативного теста или подтверждение того, что человек переболел COVID-19 и выздоровел.

В Европарламенте подчеркнули, что ковид-сертификат не будет считаться документом, необходимым для путешествий, и не станет условием для свободного передвижения в Евросоюзе. "В отношении носителей COVID-сертификата не должны применяться дополнительные ограничения на поездки, такие как карантин, самоизоляция или тестирования", - добавили в пресс-службе парламента ЕС.

Сертификаты ЕС должны выдавать после прививки любой из вакцин, зарегистрированных на территории Евросоюза. В настоящее время это BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом, по мнению депутатов, каждое государство ЕС будет само решать, признавать сертификат о прививках другой вакциной из списка ВОЗ.

Проекты регламентов о цифровых зеленых сертификатах Еврокомиссия предложила в середине марта. Одновременно с законодательным процессом в ЕС работают над информационной системой для цифровых сертификатов. 22 апреля государства Евросоюза согласовали ее технические условия.