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Ослабление карантина в Греции: сегодня возобновляют работу пляжи

Ослабление карантина в Греции: сегодня возобновляют работу пляжи

Киев  •  УНН

 • 21200 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. После длительного локдауну с 8 мая в Греции откроют частные пляжи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Согласно заявлению представителей органов здравоохранения Греции, уже с 8 мая страна откроет частные пляжи. А с 14 мая свои двери для посетителей откроют музеи. 21 мая разрешено работа летних кинотеатров с ограниченным количеством зрителей. С 28 мая заработают театры.

11-миллионная страна сообщила о 358 116 случаев заражения коронавируса и 10910 смертей.

Напомним

Греция отменяет прохождение обязательного карантина для посетителей с ЕС и ряда стран. Греция одной из первых стран примет участие в испытаниях "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что путешественники привиты против Covid-19.

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