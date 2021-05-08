Ослабление карантина в Греции: сегодня возобновляют работу пляжи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. После длительного локдауну с 8 мая в Греции откроют частные пляжи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Согласно заявлению представителей органов здравоохранения Греции, уже с 8 мая страна откроет частные пляжи. А с 14 мая свои двери для посетителей откроют музеи. 21 мая разрешено работа летних кинотеатров с ограниченным количеством зрителей. С 28 мая заработают театры.
11-миллионная страна сообщила о 358 116 случаев заражения коронавируса и 10910 смертей.
Напомним
Греция отменяет прохождение обязательного карантина для посетителей с ЕС и ряда стран. Греция одной из первых стран примет участие в испытаниях "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что путешественники привиты против Covid-19.