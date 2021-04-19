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Греція скасовує карантин для відвідувачів з низки країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Греція скасовує проходження обов'язкового карантину для відвідувачів з ЄС і низки країн, передає УНН з посиланням на грецьку щоденну газету Kathimerini.

Деталі

Так, влада країни в понеділок оголосила, що скасувала семиденний карантин для відвідувачів, що прибувають з Європейського Союзу, Шенгенської зони, Великої Британії, США, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сербії та Ізраїлю.

За даними Управління цивільної авіації, відтепер мандрівники повинні будуть надати документи, що підтверджують, що вони завершили вакцинацію проти коронавірусної хвороби COVID-19.

В якості альтернативи вони повинні будуть надати наявність негативного результату ПЛР-тесту, проведеного за 72 години до прибуття до Греції.

Що було раніше

На початку місяця Греція заявила, що продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня, через зростання кількості нових інфекцій COVID-19.

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