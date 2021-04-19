Греция отменяет карантин для посетителей из ряда стран
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Греция отменяет прохождение обязательного карантина для посетителей из ЕС и ряда стран, передает УНН со ссылкой на греческую ежедневную газету Kathimerini.
Детали
Так, власти страны в понедельник объявили, что отменили семидневный карантин для посетителей, прибывающих из Европейского Союза, Шенгенской зоны, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля.
По данным Управления гражданской авиации, теперь путешественники должны будут предоставить документы, подтверждающие, что они завершили вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19.
В качестве альтернативы они должны будут предоставить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в Грецию.
Что было раньше
В начале месяца Греция заявила, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, из-за роста количества новых инфекций COVID-19.