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Греция отменяет карантин для посетителей из ряда стран

Греция отменяет карантин для посетителей из ряда стран

Киев  •  УНН

 • 17688 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Греция отменяет прохождение обязательного карантина для посетителей из ЕС и ряда стран, передает УНН со ссылкой на греческую ежедневную газету Kathimerini.

Детали

Так, власти страны в понедельник объявили, что отменили семидневный карантин для посетителей, прибывающих из Европейского Союза, Шенгенской зоны, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля.

По данным Управления гражданской авиации, теперь путешественники должны будут предоставить документы, подтверждающие, что они завершили вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19.

В качестве альтернативы они должны будут предоставить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в Грецию.

Что было раньше

В начале месяца Греция заявила, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, из-за роста количества новых инфекций COVID-19.

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