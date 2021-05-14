Украинским туристам въезд в Грецию пока закрыт - посольство

КИЕВ. 14 мая. УНН. Несмотря на то, что Греция с 14 мая открыла свои границы для туристов, которым нужно будет предоставить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для украицнев въезд в эту страну пока закрыт. Об этом предупредили в посольстве Украины в Греции, передает УНН.