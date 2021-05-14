Украинским туристам въезд в Грецию пока закрыт - посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Несмотря на то, что Греция с 14 мая открыла свои границы для туристов, которым нужно будет предоставить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для украицнев въезд в эту страну пока закрыт. Об этом предупредили в посольстве Украины в Греции, передает УНН.
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"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято", - сообщили в посольстве.
Изменения режима въезда граждан Украины в Грецию пообещали безотлагательно разместить на сайте и странице посольства Украины в Греции в Facebook.
Что было ранее
С 14 мая Греция открыла границы для вакцинированных граждан стран, не являющихся членами ЕС.
После оглашения решения цены на бронирование отелей резко выросли, поскольку в некоторых гостиницах почти не осталось свободных мест.
Перед этим, после длительного локдауна, с 8 мая в Греции заработали пляжи. Также Греция отменила прохождение обязательного карантина для посетителей с ЕС и ряда стран.
Дополнительно
По данным Всемирной туристической организации ООН, в 2020 год стал худшим для мирового туризма. В Грецию поехали только 7,4 миллиона человек, что меньше, чем во время экономического кризиса, и значительно ниже, чем в 2019 году, когда насчитывалось 31,3 миллиона путешествий.