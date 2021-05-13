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Греція відкриває кордони для вакцинованих українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. 14 травня Греція планує відкрити кордони для вакцинованих громадян країн, які не є членами ЄС. Про це повідомили в SchengenVisaInfo, пише УНН.

Греція відкриває кордони для вакцинованих українців

Деталі

Грецький міністр туризму Гаррі Теохаріс оголосив, що країна відкриває свої кордони 14 травня.Отже, усі вакциновані особи або які мають негативний тест, можуть поїхати до Греції цього літа. Він додав, що Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген "з метою зниження витрат на подорож".

Додатково

Після оголошення рішення ціни на бронювання готелів різко зросли, оскільки у деяких готелях майже не лишилося вільних місць. Міністр повідомив, що після вакцинації найбільш вразливих людей органи охорони здоров’я надаватимуть пріоритет людям, які працюють у сфері гостинності.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, 2020 рік став найгіршим для світового туризму, оскільки до Греції поїхало лише 7,4 мільйона людей, що менше, ніж під час економічної кризи, і значно нижче, ніж у 2019 році, коли налічувалося 31,3 мільйона подорожей.

Нагадаємо

Після тривалого локдауну з 8 травня в Греції відкриють приватні пляжі. Греція скасовує проходження обов’язкового карантину для відвідувачів з ЄС і низки країн. Греція однією з перших країн візьме участь у випробуваннях “цифрових зелених сертифікатів”, які підтверджують, що мандрівники щеплені проти Covid-19.

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