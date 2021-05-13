Греция открывает границы для вакцинированных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. 14 мая Греция планирует открыть границы для вакцинированных граждан стран, не являющихся членами ЕС. Об этом сообщили в SchengenVisaInfo, пишет УНН.
Детали
Греческий министр туризма Гарри Теохарис объявил, что страна открывает свои границы 14 травня.Отже, все вакцинированные лица или которые имеют отрицательный тест, могут поехать в Грецию этим летом. Он добавил, что Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген “с целью снижения затрат на путешествие”.
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После оглашения решения цены на бронирование отелей резко выросли, поскольку в некоторых гостиницах почти не осталось свободных мест. Министр сообщил, что после вакцинации наиболее уязвимых людей органы здравоохранения будут предоставлять приоритет людям, которые работают в сфере гостеприимства.
По данным Всемирной туристической организации ООН, в 2020 год стал худшим для мирового туризма, поскольку в Грецию поехали только 7,4 миллиона человек, что меньше, чем во время экономического кризиса, и значительно ниже, чем в 2019 году, когда насчитывалось 31,3 миллиона путешествий.
Напомним
После длительного локдауну с 8 мая в Греции откроют частные пляжи . Греция отменяет прохождение обязательного карантина для посетителей с ЕС и ряда стран. Греция одной из первых стран примет участие в испытаниях “цифровых зеленых сертификатов”, которые подтверждают, что путешественники привиты против Covid-19.