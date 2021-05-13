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Греция открывает границы для вакцинированных украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. 14 мая Греция планирует открыть границы для вакцинированных граждан стран, не являющихся членами ЕС. Об этом сообщили в SchengenVisaInfo, пишет УНН.

Греция открывает границы для вакцинированных украинцев

Детали

Греческий министр туризма Гарри Теохарис объявил, что страна открывает свои границы 14 травня.Отже, все вакцинированные лица или которые имеют отрицательный тест, могут поехать в Грецию этим летом. Он добавил, что Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген “с целью снижения затрат на путешествие”.

Дополнительно

После оглашения решения цены на бронирование отелей резко выросли, поскольку в некоторых гостиницах почти не осталось свободных мест. Министр сообщил, что после вакцинации наиболее уязвимых людей органы здравоохранения будут предоставлять приоритет людям, которые работают в сфере гостеприимства.

По данным Всемирной туристической организации ООН, в 2020 год стал худшим для мирового туризма, поскольку в Грецию поехали только 7,4 миллиона человек, что меньше, чем во время экономического кризиса, и значительно ниже, чем в 2019 году, когда насчитывалось 31,3 миллиона путешествий.

Напомним

После длительного локдауну с 8 мая в Греции откроют частные пляжи . Греция отменяет прохождение обязательного карантина для посетителей с ЕС и ряда стран. Греция одной из первых стран примет участие в испытаниях “цифровых зеленых сертификатов”, которые подтверждают, что путешественники привиты против Covid-19.

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