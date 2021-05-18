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Греция, Кипр, Сейшелы: украинским туристам расширили географию для поездок

Киев • УНН

 • 34533 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Для путешествий граждан Украины на сегодня открыты 107 стран - в список добавились три новых. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.

Греция, Кипр, Сейшелы: украинским туристам расширили географию для поездок

Цитата:

"По состоянию на сегодня, 18 мая, для граждан Украины открыто границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинге 26 марта въезд путешествующим из Украины позволили дополнительно 3 страны, это - Греция, Кипр и Сейшельские острова", - сказал Кулеба.

Детали

Условия въезда в указанные страны в то же время могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление негативных результатов ПЦР-теста, прохождение тестирования в аэропорту и обязательного карантина, добавил министр.

Он также отметил, что МИД сейчас активно работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

Дополнение

Украина поднялась в обновленном рейтинге Индекса паспортов мира на шесть позиций и занимает 35-е место - владельцы украинского паспорта могут путешествовать, в частности, без визы в 136 стран мира.

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