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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Відзавтра діють нові правила в'їзду українців до Туреччини: у МЗС дали роз’яснення

Київ • УНН

 • 23858 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України розповіли про нововведення щодо режиму в'їзду іноземців на територію Туреччини, що почнуть діяти 4 червня. Нові правила торкнуться зокрема і українців, зазначає речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.

Відзавтра діють нові правила в'їзду українців до Туреччини: у МЗС дали роз’яснення

Цитата:

“4 червня починають діяти нові правила в’їзду іноземців до Туреччини. Нововведення мають на меті протидіяти розповсюдженню COVID-19 ззовні на тлі поступового послаблення обмежувальних заходів всередині країни. Зміни будуть розповсюджуватися на всіх відвідувачів з інших країн, зокрема й України”, — зазначив речник відомства.

Деталі

Так, при перетині кордону громадяни України мають пред’явити:

  • негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду; або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;
  • або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;
  • або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

“Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою. Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов’язань”, — підкреслює дипломат.

Окрім того, зазначається, що протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров’я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми — в електронному або паперовому вигляді.

У МЗС нагадали також про необхідність мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

Посольство та консульства України готові надавати максимального сприяння українцям, громадянам, аби їхнє перебування в Туреччині було максимально комфортним та безпечним, підкреслює речник МЗС.

Доповнення

Україна у 2020 році увійшла до першої четвірки країн за кількістю туристів, які відвідали Туреччину, загалом - майже 1 мільйон туристів.

За словами представників туристичної галузі, відкриття нинішнього туристичного сезону в Туреччині відтермінували з огляду на припинення авіасполучення з Росією, що викликало проблеми з відкриттям турецьких готелів. Спочатку заборона РФ мала діяти до 1 червня, але її продовжили.

Тим часом Україна і Туреччина домовилися збільшити кількість регулярних та чартерних рейсів між двома країнами, сприяючи збільшенню взаємних туристичних потоків.

Додамо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.

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