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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 76794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113578 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105352 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112108 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120510 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148730 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149002 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 188825 просмотра

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Посетитель Центра Помпиду в Париже ударил ножом картину

Посетитель Центра Помпиду в Париже ударил ножом картину

Киев  •  УНН

 • 8755 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Посетитель Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду 12 сентября напал с ножом на картину французского художника Даниэля Бюрена, сообщает Le Parisien, пишет УНН.

Преступник, личность которого не раскрывается, несколько раз ударил ножом по полотну, после чего его задержали. Злоумышленник не уточнил свои мотивы. Его собираются направить на психиатрическую экспертизу.

В Центре Помпиду это не комментировали. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.

Справка: Даниель Бюрен — французский художник-концептуалист. Его произведения выставлены во многих крупных галереях мира. Работы Бюрена высоко оцениваются на аукционах современного искусства.

Как писал УНН, летом венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства, Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет.

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