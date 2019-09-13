Посетитель Центра Помпиду в Париже ударил ножом картину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Посетитель Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду 12 сентября напал с ножом на картину французского художника Даниэля Бюрена, сообщает Le Parisien, пишет УНН.
Преступник, личность которого не раскрывается, несколько раз ударил ножом по полотну, после чего его задержали. Злоумышленник не уточнил свои мотивы. Его собираются направить на психиатрическую экспертизу.
В Центре Помпиду это не комментировали. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.
Справка: Даниель Бюрен — французский художник-концептуалист. Его произведения выставлены во многих крупных галереях мира. Работы Бюрена высоко оцениваются на аукционах современного искусства.
Как писал УНН, летом венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства, Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет.