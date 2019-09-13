Відвідувач Центру Помпіду в Парижі вдарив ножем картину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Відвідувач Національного центру мистецтва і культури Жоржа Помпіду 12 вересня напав з ножем на картину французького художника Даніеля Бюрена, повідомляє Le Parisien, пише УНН.
Злочинець, особа якого не розкривається, декілька разів вдарив ножем по полотну, після чого його затримали. Зловмисник не уточнив свої мотиви. Його збираються направити на психіатричну експертизу.
У Центрі Помпіду це не коментували. Сума завданих збитків поки невідома.
Довідка: Даніель Бюрен — французький художник-концептуаліст. Його твори виставлені в багатьох великих галереях світу. Роботи Бюрена високо оцінюються на аукціонах сучасного мистецтва.
Як писав УНН, влітку венесуельський художник, один з основоположників оптичного мистецтва, Карлос Крус-Дієс помер у Франції у віці 95 років.