Теперь зарегистрировать общественную организацию в Украине можно онлайн

Новация доступна на портале "Онлайн-дома юстиции" и Правительственном портале в разделе "Электронные услуги".

Электронная услуга обеспечивает возможность как подать документы, так и получить ответ о регистрации ОО онлайн. Таким образом, услуга исключает необходимость посещать центры предоставления административных услуг или субъектов государственной регистрации заявителям лично.

Над проектом работали: Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины, Министерство юстиции Украины, ГП "Национальные информационные системы" при поддержке программы "Электронное управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP), что выполняется Фондом Восточная Европа, Фондом "Инновабридж" и финансируется Швейцарским агентством развития и сотрудничества. А также - команда проекта USAID "Граждане в действии".

Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ОО, необходимо авторизоваться в персональном кабинете "Онлайн-дома юстиции", сформировать заявление, приложить к ней перечень необходимых документов в формате PDF, наложить на документы электронные подписи, после чего указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения . Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня.

Ключевая особенность электронной услуги заключается в том, что отныне учредители организации, находясь в разных местах, могут подписывать документы дистанционно. Заявитель предоставляет доступ к документам, подающих соучредителями организации по ссылке. После подписи всеми соучредителями документы автоматически направляются госрегистратору. По мнению разработчиков электронной услуги, это добавляет немалые удобства активистам, проживающих в разных городах Украины или которые временно находятся за ее пределами.

Напомним, что с апреля 2016 года на сайте "Онлайн-дома юстиции" доступна услуга по предварительному правовому анализу документов на регистрацию общественной организации. Она имеет консультационный характер и не исключает необходимости посещать госрегистратора лично. За время существования этой услугой воспользовались почти семь тысяч человек.