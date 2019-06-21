Відтепер зареєструвати громадську організацію в Україні можна онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Україні запрацювала нова електронна послуга, що дозволяє зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.
Новація доступна на порталі "Онлайн-будинку юстиції" та Урядовому порталі в розділі "Електронні послуги".
Електронна послуга забезпечує можливість як подати документи, так і дістати відповідь про реєстрацію ГО онлайн. Таким чином, послуга виключає необхідність відвідувати центри надання адміністративних послуг чи суб’єктів державної реєстрації заявникам особисто.
Над проєктом працювали: Державне агентство з питань електронного урядування України, Міністерство юстиції України, ДП "Національні інформаційні системи" за підтримки програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що виконується Фондом Східна Європа, Фондом "Інновабрідж" та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. А також – команда проєкту USAID "Громадяни в дії".
Аби скористатись онлайн-реєстрацією ГО, потрібно авторизуватись у персональному кабінеті "Онлайн-будинку юстиції", сформувати заяву, долучити до неї перелік необхідних документів у форматі PDF, накласти на документи електронний підпис, після чого зазначені документи стають доступними державному реєстратору для прийняття відповідного рішення. Термін розгляду заяви становить три робочі дні.
Ключова особливість електронної послуги полягає в тому, що відтепер засновники організації, перебуваючи у різних місцях, можуть підписувати документи дистанційно. Заявник надає доступ до документів, що подають, співзасновникам організації за лінком. Після підпису всіма співзасновниками документи автоматично надсилаються держреєстратору. На думку розробників е-послуги, це додає чималої зручності активістам, які проживають у різних містах України або тимчасово перебувають за її межами.
Нагадаємо, що від квітня 2016 року на сайті "Онлайн-будинку юстиції" доступна послуга з попереднього правового аналізу документів на реєстрацію громадської організації. Вона має консультаційних характер та не виключає необхідності відвідувати держреєстратора особисто. За час існування цією послугою скористались майже сім тисяч осіб.