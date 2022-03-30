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Отныне каждый может присоединиться к аресту и конфискации имущества агрессора: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине запустили портал сообщений об активах лиц, причастных к агрессии рф против государства. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в среду, пишет УНН.

Отныне каждый может присоединиться к аресту и конфискации имущества агрессора: детали

Цитата

"Для компенсации пострадавшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а впоследствии конфисковать. Каждый может помочь нашей Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине. Через новый ресурс вы можете быстро и удобно поделиться с нами известной вам информацией о их состоянии", - отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую цитирует пресс-служба.

Детали

Так, сообщается что украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов причастных к военным преступлениям России запустил Портал сообщений разоблачителей об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины.

В НАПК советуют: если вы имеете информацию об имуществе упомянутых лиц за границей, сообщите об этом на Портале. Например, об:

- Квартирах в Великобритании,
- имениях в США, Канаде и других странах,
- золотых слитках в Швейцарии,
- яхтах в странах ЕС.
- Уведомления необходимо подавать об активах, информация о которых еще не появлялась в СМИ и неизвестна широкой общественности.

По желанию, сообщение на портале можно подать анонимно.
Подать сообщение можно на трех языках: украинском, английском и русском.

"Важно, что сообщив о состоянии даже анонимно вы можете получить шанс на значительное финансовое вознаграждение. Ведь при определенных условиях во многих странах, таких как Украина, США и Великобритания, для разоблачителей предусмотрено материальное вознаграждение - 10% от стоимости активов. Но самое главное, что ваше сообщение - вклад в окончание войны в Украине!" - добавил глава НАПК Александр Новиков.

После обработки НАПК будет передавать данные об активах в Офис Генерального прокурора для их ареста после объявления подозрения лицам, которые являются их собственниками или бенефициарами, и в Министерство иностранных дел Украины для замораживания активов, возмещение за их счет ущерба, причиненного совершением преступлений против человечности, убийством тысяч мирных граждан.

Портал был разработан ІТ-компанией KitSoft.

Портал обличителей об активах доступен по ссылке: https://reportsassets.nazk.gov.ua

Напомним

В Украине ранее создали официальный Telegram-бот и сайт поддержки для организации эвакуации населения.

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