Отныне каждый может присоединиться к аресту и конфискации имущества агрессора: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине запустили портал сообщений об активах лиц, причастных к агрессии рф против государства. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в среду, пишет УНН.
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"Для компенсации пострадавшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а впоследствии конфисковать. Каждый может помочь нашей Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине. Через новый ресурс вы можете быстро и удобно поделиться с нами известной вам информацией о их состоянии", - отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую цитирует пресс-служба.
Детали
Так, сообщается что украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов причастных к военным преступлениям России запустил Портал сообщений разоблачителей об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины.
В НАПК советуют: если вы имеете информацию об имуществе упомянутых лиц за границей, сообщите об этом на Портале. Например, об:
- Квартирах в Великобритании,
- имениях в США, Канаде и других странах,
- золотых слитках в Швейцарии,
- яхтах в странах ЕС.
- Уведомления необходимо подавать об активах, информация о которых еще не появлялась в СМИ и неизвестна широкой общественности.
По желанию, сообщение на портале можно подать анонимно.
Подать сообщение можно на трех языках: украинском, английском и русском.
"Важно, что сообщив о состоянии даже анонимно вы можете получить шанс на значительное финансовое вознаграждение. Ведь при определенных условиях во многих странах, таких как Украина, США и Великобритания, для разоблачителей предусмотрено материальное вознаграждение - 10% от стоимости активов. Но самое главное, что ваше сообщение - вклад в окончание войны в Украине!" - добавил глава НАПК Александр Новиков.
После обработки НАПК будет передавать данные об активах в Офис Генерального прокурора для их ареста после объявления подозрения лицам, которые являются их собственниками или бенефициарами, и в Министерство иностранных дел Украины для замораживания активов, возмещение за их счет ущерба, причиненного совершением преступлений против человечности, убийством тысяч мирных граждан.
Портал был разработан ІТ-компанией KitSoft.
Портал обличителей об активах доступен по ссылке: https://reportsassets.nazk.gov.ua
Напомним
В Украине ранее создали официальный Telegram-бот и сайт поддержки для организации эвакуации населения.