Відтепер кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора: деталі

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"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні. Через новий ресурс ви можете швидко та зручно поділитися з нами відомою вам інформацією про їхні статки", – зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яку цитує пресслужба.

Деталі

Так, повідомляється що український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії росії проти України.

У НАЗК радять: якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на Порталі. Наприклад, про:

- квартири у Великій Британії,

- маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах,

- золоті злитки у Швейцарії,

- яхти, зашвартовані у країнах ЄС.

- Повідомлення необхідно подавати про активи, інформація про які ще не з’являлася у ЗМІ та невідома широкому загалу.

За бажанням, повідомлення на Порталі можна подати анонімно.

Подати повідомлення можна трьома мовами: українською, англійською та російською.

"Важливо, що повідомивши про статки навіть анонімно ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду. Адже за певних умов у багатьох країнах, таких як Україна, США та Великобританія, для викривачів передбачена матеріальна винагорода – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні!" – додав Голова НАЗК Олександр Новіков.

Після опрацювання НАЗК передаватиме дані про активи до Офісу Генерального прокурора для їх арешту після оголошення підозр особам, які є їх власниками або бенефіціарами, та до Міністерства закордонних справ України для заморожування активів, відшкодування за їх рахунок шкоди, заподіяної вчиненням злочинів проти людяності, вбивством тисяч мирних громадян.

Портал було розроблено ІТ-компанією KitSoft.

Портал викривачів про активи доступний за посиланням: https://reportsassets.nazk.gov.ua

Нагадаємо

В Україні раніше створили офіційний Telegram-бот та сайт підтримки для організації евакуації населення.