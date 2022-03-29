В Україні створили бот для організації евакуації населення

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"Наразі створено телеграм бот та сайт, за допомогою яких кожен охочий може дізнатись всю наявну інформацію про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітрану або медичну допомогу", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

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Проект спільно реалізували Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерство внутрішніх справ та Координаційний центр органів місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад.

Нагадаємо

В Україні створили чатбот "єВорог", за допомогою якого люди можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.