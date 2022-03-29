В Украине создали бот для организации эвакуации населения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украине создали официальный Telegram-бот и сайт поддержки для организации эвакуации населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
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"Сейчас создан телеграмм бот и сайт, с помощью которых каждый желающий может узнать всю имеющуюся информацию об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную или медицинскую помощь", - отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.
Детали
Проект совместно реализовали Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерство внутренних дел и Координационный центр органов местного самоуправления Украинской ассоциации районных и областных советов.
Напомним
В Украине создали чат-бот "еВраг", с помощью которого люди могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.