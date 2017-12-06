Отныне договоры на аренду земли можно зарегистрировать онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Минюст запустил новый сервис, который позволит регистрировать договора аренды земли онлайн. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине первый заместитель Министра юстиции Наталья Бернацька, передает корреспондент УНН.
"Отныне услуга по Государственной регистрации договоров аренды земли, станет доступной он-лайн. Кроме удобства для пользователей, это позволит предотвратить рейдерству в земельной сфере. Это сделает невозможным аренду несуществующих участков, двойную аренду", - отметила Бернацька.
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По ее словам, теперь, чтобы зарегистрировать договор аренды земли, необходимо будет подать через соответствующий сервис отсканированный договор с наложенной на него электронной подписью. Люди смогут обходиться без государственных регистраторов, благодаря чему уменьшится коррупция, а взаимодействие граждан с государством улучшится.