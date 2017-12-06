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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 12571 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 27061 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101521 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110749 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131484 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106768 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108324 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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9 марта, 17:47 • 123208 просмотра

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Отныне договоры на аренду земли можно зарегистрировать онлайн

Отныне договоры на аренду земли можно зарегистрировать онлайн

Киев  •  УНН

 • 15999 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Минюст запустил новый сервис, который позволит регистрировать договора аренды земли онлайн. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине первый заместитель Министра юстиции Наталья Бернацька, передает корреспондент УНН.

"Отныне услуга по Государственной регистрации договоров аренды земли, станет доступной он-лайн. Кроме удобства для пользователей, это позволит предотвратить рейдерству в земельной сфере. Это сделает невозможным аренду несуществующих участков, двойную аренду", - отметила Бернацька.

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По ее словам, теперь, чтобы зарегистрировать договор аренды земли, необходимо будет подать через соответствующий сервис отсканированный договор с наложенной на него электронной подписью. Люди смогут обходиться без государственных регистраторов, благодаря чему уменьшится коррупция, а взаимодействие граждан с государством улучшится.

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