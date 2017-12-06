Відтепер договори на оренду землі можна зареєструвати онлайн

“Відтепер послуга з Державної реєстрації договорів оренди землі, стане доступною он-лайн. Окрім зручності для користувачів, це дозволить запобігти рейдерству у земельній сфері. Це унеможливить оренду неіснуючих ділянок, подвійну оренду”, — зазначила Бернацька.

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За її словами, тепер, щоб зареєструвати договір оренди землі, необхідно буде подати через відповідний сервіс відсканований договор з накладеним на нього електронним підписом. Люди зможуть обходитись без державних реєстраторів, завдяки чому зменшиться корупція, а взаємодія громадян із державою покращиться.