Отставка главы НБУ не повлияет на сотрудничество с МВФ — Смолий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Отставка главы Национального банка Украины не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку в МВФ работают не с персонами, а с институтами. Об этом во время брифинга заявил глава Нацбанка (2018-2020 лет) Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"МВФ, как и другие финансовые институты, которые работают с Украиной, работают не с персонами, они работают с институтами", - отметил Смолий.
Он отметил, что валютный рынок отреагировал на его отставку, вследствие чего Национальный банк продал на валютном рынке 150 млн долларов.
"Вчера рынок отреагировал на мое заявление об отставке, но у Национального банка достаточно инструментов, как мы можем влиять на курс, как мы можем влиять на процесс сглаживания. Вчера Национальный банк для сдерживания резких колебаний продал на валютном рынке 150 млн долларов, сегодня рынок успокоился и работает в обычном режиме", - отметил он.
Ранее сегодня Верховная Рада приняла в целом проект постановления, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об освобождения Якова Смолия от должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины.
Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".
Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Нацбанка и участниками финансового рынка по кандидатуре нового главы НБУ.