Відставка голови НБУ не вплине на співпрацю з МВФ – Смолій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Відставка голови Національного банку України не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки у МВФ працюють не з персонами, а з інституціями. Про це під час брифінгу заявив голова Нацбанку (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"МВФ, як і інші фінансові інституції, які працюють з Україною, працюють не з персонами, вони працюють з інституціями", - зазначив Смолій.
Він зазначив, що валютний ринок відреагував на його відставку, внаслідок чого Національний банк продав на валютному ринку 150 млн доларів.
"Вчора ринок відреагував на мою заяву про відставку, але у Національного банку є достатньо інструментів, як ми можемо впливати на курс, як ми можемо впливати на процес згладжування. Вчора Національний банк для стримування різких коливань продав на валютному ринку 150 млн доларів, сьогодні ринок заспокоївся і працює у звичайному режимі", - зазначив він.
Раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України.
Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Нацбанку та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.