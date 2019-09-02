Заседание правительства будут проходить в закрытом режиме - премьер

“Мы изменим подходы в работе правительства. Я хочу сразу об этом предупредить мы с начала договорились с коллегами о том, что мы будем называть вещи своими именами. Это касается и деятельности правительства. Открытым должно быть все, что открыто — то есть публичная информация, доступ к публичным учреждений. Мы думаем сейчас, каким образом открыть доступ к территории правительства”, — сказал Гончарук.

По его словам, еще не решен этот вопрос с точки зрения безопасности, но он уверен, правильное решение будет найдено.

“А вот заседание правительства не должно превращаться в шоу. Это очень важно, потому что мы изменим формат заседаний правительства и буду общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, который является адекватной... в стране, на территории которой ведутся боевые действия. Но после заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решения, которые были приняты и отвечать на вопросы”, — сказал он.

Как сообщал УНН, правительство планирует отремонтировать 24 тыс. км дорог и покрыть страну качественным интернетом.