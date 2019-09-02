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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29423 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116896 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127645 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118929 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123925 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152336 просмотра

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Заседание правительства будут проходить в закрытом режиме - премьер

Заседание правительства будут проходить в закрытом режиме - премьер

Киев  •  УНН

 • 13717 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Начиная с сегодняшнего дня, 2 сентября, Кабинет Министров будет проводить заседание в обновленном формате — общение министров со СМИ будет происходить только после завершения заседания правительства. Об этом заявил на первом заседании нового правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Мы изменим подходы в работе правительства. Я хочу сразу об этом предупредить мы с начала договорились с коллегами о том, что мы будем называть вещи своими именами. Это касается и деятельности правительства. Открытым должно быть все, что открыто — то есть публичная информация, доступ к публичным учреждений. Мы думаем сейчас, каким образом открыть доступ к территории правительства”, — сказал Гончарук.

По его словам, еще не решен этот вопрос с точки зрения безопасности, но он уверен, правильное решение будет найдено.

“А вот заседание правительства не должно превращаться в шоу. Это очень важно, потому что мы изменим формат заседаний правительства и буду общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, который является адекватной... в стране, на территории которой ведутся боевые действия. Но после заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решения, которые были приняты и отвечать на вопросы”, — сказал он.

Как сообщал УНН, правительство планирует отремонтировать 24 тыс. км дорог и покрыть страну качественным интернетом.

Украинские Национальные Новости

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