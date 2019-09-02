Засідання уряду проходитимуть у закритому режимі - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Починаючи з сьогоднішнього дня, 2 вересня, Кабінет Міністрів буде проводити засідання в оновленому форматі — спілкування міністрів зі ЗМІ відбуватиметься лише після завершення засідання Уряду. Про це заявив на першому засіданні нового Уряду прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Ми змінимо підходи в роботі Уряду. Я хочу одразу про це попередити ми з початку домовились із колегами про те що ми будемо називати речі своїми іменами. Це стосується і діяльності уряду. Відкритим має бути все, що відкрите — тобто публічна інформація, доступ до публічних установ. Ми думаємо зараз, яким чином відкрити доступ до території уряду”, — сказав Гончарук.
З його слів, ще не вирішене це питання з точки зору безпеки, але він впевнений, правильне рішення буде знайдено.
“А от засідання уряду не має перетворюватись на шоу. Це дуже важливо, тому що ми змінимо формат засідань Уряду і спілкуватимусь з пресою за результатами цієї роботи. Ми спочатку працюватимемо з міністрами в нормальному режимі, який є адекватний... в країні,на території якої ведуться бойові дії. Але після засідання уряду ми будемо виходити до преси, спілкуватися з вами про усі рішення, які були прийняті і відповідатимемо на запитання”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, уряд планує відремонтувати 24 тис. км доріг і покрити країну якісним інтернетом.