Уряд планує відремонтувати 24 тис. км доріг і покрити країну якісним інтернетом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Одним з пріоритетних завдань уряду на наступні 5 років в сфері інфраструктури є ремонт і будівництво доріг, забезпечення роботи 15 аеропортів і морських портів, а також покриття всієї країни якісним швидкісним інтернетом. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“24 тисячі км доріг потрібно привести до нормального стану, коли їх можна буде експлуатувати. Звичайно, 15 аеропортів, мінімум 5 морських портів, запустити внутрішні водні шляхи, покрити всю країну якісним швидкісним інтернетом”, — зазначив Гончарук, розповідаючи про пріоритетні цілі уряду.
За його словами, це є обов’язковим завданням для Кабінету міністрів на наступні роки.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.