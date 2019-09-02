Правительство планирует отремонтировать 24 тыс. км дорог и покрыть страну качественным интернетом

“24 тысячи км дорог нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать. Конечно, 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю страну качественным скоростным интернетом”, — отметил Гончарук, рассказывая о приоритетных целях правительства.

По его словам, это является обязательным заданием для Кабинета министров на последующие годы.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.