Правительство планирует отремонтировать 24 тыс. км дорог и покрыть страну качественным интернетом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Одной из приоритетных задач правительства на следующие 5 лет в сфере инфраструктуры есть ремонт и строительство дорог, обеспечение работы 15 аэропортов и морских портов, а также покрытие всей страны качественным скоростным интернетом. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.
“24 тысячи км дорог нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать. Конечно, 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю страну качественным скоростным интернетом”, — отметил Гончарук, рассказывая о приоритетных целях правительства.
По его словам, это является обязательным заданием для Кабинета министров на последующие годы.
Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.