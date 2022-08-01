С сегодняшнего дня украинцы будут получать электронный рецепт на антибиотики: в Минздраве рассказали все, что нужно знать пациентам

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В Минздраве объяснили, почему нельзя самостоятельно покупать антибиотики без назначения врача.

Антибиотик – серьезное рецептурное лекарственное средство, которое должно назначаться исключительно врачом. Только врач может определить целесообразность приема антибиотика, подобрать эффективное действующее вещество, дозировку и режим приема препарата.

Самоназначение и бесконтрольное употребление антибиотиков может не только повредить здоровью человека, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате которой бактерии приобретают устойчивость к лечению. Это может привести к тому, что инфекционные болезни, которые сегодня быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут оказаться смертельно опасными.

Какие врачи будут выписывать е-рецепты на антибиотики?

В Минздраве сообщили, что электронный рецепт можно получить непосредственно на приеме у врача. Техническая возможность выписки рецептов будет доступна как врачам государственных учреждений, так и частным. Больше – рецепт сможет выписать врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и т.д. Главное условие – заведение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если заведение, в которое вы обратились, пока не работает с ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт.

В какой аптеке можно приобрести лекарство по е-рецепту?

На переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения выписки е-рецепта, или бумажный рецепт.

В Минздраве также отмечают, что приобрести антибиотик по рецепту можно в течение 30 дней с момента его выписки.

Можно погасить е-рецепт частично, то есть приобрести меньшее количество препарата, чем указанное в рецепте?

Врач в рецепте указывает действующее вещество препарата, дозировку и длительность лечения. В то же время пациент может самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства и частично погасить рецепт в соответствии со своим бюджетом. Функционал электронного рецепта позволяет сделать частичный отпуск лекарства и разделить покупку на несколько раз. При этом получать повторно рецепт у врача не нужно.

При отпуске фармацевт поставит на информационной справке штамп “Отпущен” и укажет количество отпущенного лекарственного средства. При повторном погашении пациент сможет использовать тот же рецепт.

Нужна ли декларация для получения е-рецепта. Какие другие условия?

Для получения электронного рецепта на антибиотики декларация не обязательна.

Впрочем, пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Это можно сделать двумя способами: заключив декларацию с семейным врачом или непосредственно зарегистрировавшись на приеме у любого врача. Для этого пациенту достаточно иметь документ, удостоверяющий личность (внутренний или загранпаспорт, ID-карту, детям – свидетельство о рождении) и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) (обязательно для всех, кто достиг 14-летнего возраста, исключение – пациент отказался от приобретения такого номера, что подтверждается соответствующей отметкой в ​​паспорте пациента);

Это значит, что украинцы, которые временно вынуждены сменить место своего проживания, смогут получить рецепт у врача без наличия декларации.

Как получить и погасить рецепт на антибиотик в селах, где есть ограниченный доступ к медицинским услугам?

Предполагается, что в период переходного периода в отдаленных регионах и в сельской местности, в случае отсутствия врачей и ограниченного доступа к медицинским услугам, фельдшеры могут производить выписку рецептов на антибиотики.

В отсутствие аптеки в сельской местности розничная торговля лекарственными средствами осуществляется в помещениях фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов сельских, участковых больниц, амбулаторий, амбулаторий общей практики работниками этих учреждений, имеющих медицинское образование.

Как получить нужный антибиотик на территориях, где ведутся боевые действия/находящиеся в оккупации?

Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, находящихся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно во время военного состояния смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача.

Перечень таких населенных пунктов утвержден соответствующим приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как волонтеры смогут осуществлять закупки антибиотиков?

Как и волонтерские и благотворительные организации по запросу соответствующего учреждения, воинской части или учреждения здравоохранения могут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта. В других случаях, если речь идет о покупке антибиотиков для индивидуального использования через аптеку, отпуск производится по рецепту врача.

Как будет производиться выписка электронных рецептов на стационаре?

Важно заметить, если медицинское учреждение предоставляет услуги лечения в стационаре по условиям сотрудничества с НСЗУ, то медицинские препараты, в частности антибиотики, предусмотренные пакетом лечения, должны гарантированно предоставляться пациенту безвозмездно. Для назначения и применения лекарственных средств выписывать рецепт пациенту не нужно.

Если речь идет об исключительных ситуациях, когда пациент по определенным причинам нуждается в препаратах, не предусмотренных пакетом лечения, в таком случае врач стационара сможет выписать пациенту рецепт.

Будут ли аптечные работники при погашении рецепта иметь доступ к медицинской информации пациента?

Нет, фармацевт при отпуске рецепта на антибиотик будет видеть только информацию о назначении, которое сделал врач.

Полный доступ к медицинской карточке пациента с его согласия имеет исключительно врач, с которым пациент заключил декларацию и она активна. Врач-специалист может просматривать только релевантные эпизоды, то есть связанные с направлением от семейного врача. Доступ к другим медицинским записям пациента врачам вторичного звена медицины предоставляется только при согласии пациента.

Как можно приобрести антибиотик для домашних животных?

Лекарственные препараты для животных по-прежнему можно приобрести по ветеринарному рецепту.

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