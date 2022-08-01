Відсьогодні українці будуть отримувати електронний рецепт на антибіотики: у МОЗ розповіли все, що потрібно знати пацієнтам

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У МОЗ пояснили, чому не можна самостійно купувати антибіотики без призначення лікаря.

Антибіотик – серйозний рецептурний лікарський засіб, який має призначатися виключно лікарем. Тільки лікар може визначити доцільність прийому антибіотика, підібрати ефективну діючу речовину, дозування та режим прийому препарату.

Самопризначення та безконтрольне вживання антибіотиків може не лише зашкодити здоровʼю людини, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок якої бактерії набувають стійкості до лікування. Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть стати смертельно небезпечними.

Які лікарі будуть виписувати е-рецепти на антибіотики?

У МОЗ повідомили, що електронний рецепт можна отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступною як для лікарів державних закладів, так і приватних. Щобільше – рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог та ін. Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоровʼя. Якщо заклад, до якого ви звернулися, поки не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

В якій аптеці можна придбати ліки за е-рецептом?

На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт.

У МОЗ також наголошують, що придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки.

Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж вказана в рецепті?

Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування та тривалість лікування. Натомість пацієнт може самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу та частково погасити рецепт відповідно до свого бюджету. Функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків та розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно.

При відпуску фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп “Відпущено” та вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використати той самий рецепт.

Чи потрібна декларація для отримання е-рецепта? Які інші умови?

Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.

Втім, пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя. Це можна зробити двома способами: уклавши декларацію з сімейним лікарем, або безпосередньо зареєструвавшись на прийомі у будь-якого лікаря. Для цього пацієнту достатньо мати документ, що посвідчує особу (внутрішній чи закордонний паспорт, ID-картка, дітям – свідоцтво про народження) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (обовʼязково для всіх, хто досягнув 14-річного віку, виключення – пацієнт відмовився від набуття такого номера, що підтверджується відповідною позначкою у паспорті пацієнта);

Це означає, що ті українці, які тимчасово вимушені змінити місце свого проживання, зможуть отримати рецепт у лікаря без наявності декларації.

Як отримати та погасити рецепт на антибіотик у селах, де є обмежений доступ до медичних послуг?

Передбачається, що на час перехідного періоду у віддалених регіонах та у сільській місцевості, у разі відсутності лікарів та обмеженого доступу до медичних послуг, фельдшери можуть здійснювати виписку рецептів на антибіотики.

За відсутності аптеки у сільській місцевості роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики працівниками цих закладів, які мають медичну освіту.

Як отримати потрібний антибіотик на територіях, де ведуться бойові дії/які перебувають в окупації?

Для тих аптек, що знаходяться в районі проведення бойових дій або на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, буде діяти виключення. Такі аптеки тимчасово на час воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Перелік таких населених пунктів затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як волонтери зможуть здійснювати закупки антибіотиків?

Як і попередньо волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоров'я можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта. В інших випадках, якщо йдеться про купівлю антибіотиків для індивідуального використання через аптеку, відпуск здійснюється за рецептом лікаря.

Як буде здійснюватися виписка електронних рецептів на стаціонарі?

Важливо зауважити, якщо медичний заклад надає послуги лікування в стаціонарі за умовами співпраці з НСЗУ, то медичні препарати, зокрема антибіотики, передбачені пакетом лікування, мають гарантовано надаватися пацієнту безоплатно. Для призначення та застосування таких лікарських засобів виписувати рецепт пацієнту не потрібно.

Якщо мова йде про виняткові ситуації, коли пацієнт з певних причин потребує препарати, які не передбачені пакетом лікування, у такому разі лікар стаціонару зможе виписати пацієнту рецепт.

Чи будуть аптечні працівники при погашенні рецепта мати доступ до медичної інформації пацієнта?

Ні, фармацевт при відпуску рецепта на антибіотик буде бачити тільки інформацію про призначення, яке зробив лікар.

Повний доступ до медичної картки пацієнта за його згодою має виключно лікар, з яким пацієнт уклав декларацію і вона є активною. Лікар-спеціаліст може переглядати лише релевантні епізоди, тобто ті, що повʼязані із направленням від сімейного лікаря. Доступ до інших медичних записів пацієнта лікарям вторинної ланки медицини надається лише за згоди пацієнта.

Як можна придбати антибіотик для домашніх тварин?

Лікарські препарати для тварин як і попередньо можна придбати за ветеринарним рецептом.

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