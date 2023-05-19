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С сегодняшнего дня Почта Молдовы приостановила отправку почтовых отправлений в рф

С сегодняшнего дня Почта Молдовы приостановила отправку почтовых отправлений в рф

Киев • УНН

 • 631937 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. С сегодняшнего дня Почта Молдовы приостановила отправку почтой писем и посылок в российскую федерацию. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook, пишет УНН.

Детали

Национальный оператор почтовой связи сообщил, что с 19 мая 2023 года временно прекращает принятие всех почтовых отправлений (EMS, письменной корреспонденции, посылок), которые должны следовать в рф, в связи с невозможностью отправления почты по этому направлению.

В Почте Молдовы также отметили, что "прилагают все усилия" для того, чтобы в "кратчайшие сроки найти решение для возобновления процесса принятия и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию".

Напомним

Санду заявила, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС: "верим, что можем спасти нашу демократию".

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