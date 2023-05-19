Відсьогодні Пошта Молдови призупинила надсилання поштових відправлень до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Відсьогодні Пошта Молдови призупинила відправлення поштою листів та посилок до російської федерації. Про це йдеться на сторінці підприємства у Facebook, пише УНН.
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Національний оператор поштового зв’язку повідомив, що з 19 травня 2023 року тимчасово припиняє прийняття всіх поштових відправлень (EMS, письмової кореспонденції, посилок), які повинні прямувати до рф, у зв'язку з неможливістю вирушення пошти за цим напрямком.
У Пошти Молдови також зазначили, що "докладають всіх зусиль"для того, щоб в "найкоротші терміни знайти рішення для відновлення процесу прийняття та відправлення поштових відправлень до Російської Федерації".
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