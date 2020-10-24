С сегодняшнего дня ГСЧС переведена на усиленный режим несения службы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. С сегодняшнего дня органы управления и формирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
“С целью повышения готовности органов и подразделений ГСЧС к действиям по назначению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации мероприятий по обеспечению пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении 25 октября выборов в местные советы Украины, с 9 часов 24 октября по 21 час 27 октября органы управления и подразделения ГСЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС приведены в готовность более 42 тыс. человек, около 3 тыс. 800 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники и 12 воздушных судов.
Как сообщал УНН, с 21 октября по 1 ноября МВД перешло на усиленный вариант несения службы.