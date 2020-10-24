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Відсьогодні ДСНС переведена на посилений режим несення служби

Відсьогодні ДСНС переведена на посилений режим несення служби

Київ • УНН

 • 16448 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Відсьогодні органи управління та формування Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.

“З метою підвищення готовності органів та підрозділів ДСНС до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення 25 жовтня виборів до місцевих рад України, з 9 год. 24 жовтня по 21 год. 27 жовтня органи управління і підрозділи ДСНС України переведені на посилений режим несення служби”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС приведено в готовність понад 42 тис. осіб, близько 3 тис. 800 одиниць пожежної й аварійно-рятувальної техніки та 12 повітряних суден.

Як повідомляв УНН, з 21 жовтня по 1 листопада МВС перейшло на посилений варіант несення служби.

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